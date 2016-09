Logees ....

Oudste kleinzoon kwam een weekje logeren en we zijn met hem naar het " Continium Discovery center "in Kerkrade gegaan. Dat was, niet alleen voor hem maar ook voor ons, een geweldige dag. Er was zoveel te doen, te zien en te ontdekken, dat we niet eens alles hebben kunnen bezoeken. Echt een aanrader voor kinderen, die graag van alles uitproberen. Ook de bios met een film over huisdieren, die de boel op stelten zetten, was een succes. Ik ben meer van de ouderwetse tekenfilms, maar als hij zo'n plezier heeft, lach ik vanzelf wel mee. Mini- golf moet ik eens wat vaker gaan doen, want daarbij werd ik, tot groot genoegen van kleinzoon, door beide heren behoorlijk "ingemaakt".

Toen kleinzoon werd opgehaald, werd hun hond gelijk bij ons afgeleverd, omdat zij op vakantie gingen. Jullie weten, dat ik daar gemengde gevoelens over had, maar we zijn in die twee en een halve week, vrienden voor het leven geworden. Echt waar !! Als ik ging douchen of naar de w.c. ging, lag ze in de gang op me te wachten. Als mansuus met haar ging wandelen, ging ze op de oprit op haar zitvlak zitten en bewoog niet totdat ik ook meeging. Na de brokken kreeg ze steevast de "gekke vijf minuten", ik heb het idee dat daar een of ander pepmiddel in zit tegenwoordig. Volgens "men die het kunnen weten " is ze met elf maanden ook nog in de pubertijd ! Ik heb nooit geweten dat zoiets bij honden bestaat, de onze waren gewoon pup en speels. Gelukkig hadden we twee oude tuinschoenen met klitteband, waar ze zich best nog lang mee bezig heeft gehouden, vooral als we er iets lekkers in deden. Een oude emmer moest er ook aan geloven en als mansuus de planten water gaf, nam zij de gieter in haar bek en rende mee, met gevolg dat we nu een echte sproeier hebben ( met gaten in de tuit van haar tanden).

We kregen ook een heel epistel met aanwijzingen en daar stonden trucjes op die ze had geleerd op de cursus, die we moesten blijven oefenen. Het blijkt dat dat voor een dier meer inspanning is dan een wandeling van een uur en het zou zelfs heel goed voor haar zijn. Ze wist me inderdaad altijd te vinden in het bos (dan moest ik me op mijn leeftijd wel verstoppen en ik deed dat ook nog !) en een bal, na het commando "zoek, wacht, wacht " kon ze altijd terugvinden, hoe moeilijk verstopt ook. "Op, kom voor, zit , high five, poot en lig dat deed ze allemaal perfekt.

Toen ze weer werd opgehaald, misten we haar de volgende dag al erg, maar we hadden ook tijd nodig om even bij te komen. Het uitlaten, opletten en corrigeren nam best veel tijd in beslag en voor ons, pensionado's met onze " niets moet instelling", was het best een heftige tijd !! Oudste zoon dacht dat we nu zelf ook wel weer een hond zouden willen nemen en dochter hoopte dat we ook wel tijd hadden gehad voor onszelf. Nou, die tijd was er wel maar als hondlief in de bench lag, lagen mansuus en ik voor pampus op de bank. Daar kwam natuurlijk ook nog bij dat de temperatuur opliep tot over de 30 graden en dat was voor ons en haar minder prettig. Alles ging over in slow motion, maar we zijn trots op onszelf dat we het hebben gered. En nee, geen eigen hond meer, maar ze mag wel weer komen logeren. Nu is, tijdens de herfstvakantie, eerst jongste kleinzoon aan de beurt !!