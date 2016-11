Bye........ Leonard Cohen



Vandaag, voor veel "zuiderlingen" een datum van vrolijkheid en start van het carnavalsseizoen, stierf Leonard Cohen. Een lieve vriendin stuurde me vanmorgen een berichtje met een link naar een uitzending, die ik nog niet had gezien. Ik ben een groot fan van Leonard en vind zijn teksten onbeschrijfelijk mooi, waarbij zijn stem altijd zorgt voor kippenvel. Wat moet het geweldig zijn om een erfenis achter te laten waar zoveel mensen plezier aan beleven en troost in vinden !! Zoveel jarenlang met zoveel plezier aan het werk, een voorbeeld van dat dat kan !! Dan heb je ook niet voor niets geleefd, want Leonard, jij blijft voortleven voor mij en vele anderen met mij !! Je zult niet worden vergeten..... DANKJEWEL A-Dieu !!