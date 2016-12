Voor iedereen .....

Andere artikelen







Bij deze wil ik iedereen die mijn weblog bezoekt en de moeite doet om te lezen een gelukkig voorspoedig, maar vooral gezond 2017 toewensen. Het was een druk jaar met vele ups en downs, zoals alle voorgaande jaren ook en ondanks dat heb ik genoten van alle leuke kleine dingen van het leven. Kleindochter die sinds een paar weken de wereld bekijkt vanuit de loophouding, onze vrolijke kleinzonen die van alles meemaken en ons daarvan laten meegenieten en het feit dat het hen en ook hun ouders goed gaat. Met ons gaat het dan vanzelf ook goed, we worden er niet jonger op en lopen tegen wat mankementjes aan, wat " "herinneringsstoornissen " gehoor dat iets achteruit hobbelt, maar al met al mogen we niet klagen en dag gaan we daarom dus ook niet doen. Ik wens iedereen die het moeilijk heeft, heel veel sterkte en allen een voorspoedig nieuwjaar !!! Geniet zolang het kan van alle kleine dingen en laat af en toe ( misschien heel egoistisch maar soms zo goed voor je) de wereld de wereld. Goede voornemens maak ik eigenlijk al lang niet meer, maar ik maak een uitzondering, ik zal proberen weer iets meer hier aanwezig te zijn, bij julie te lezen en te zorgen voor wat " leesvoer" op mijn weblog !!









Geplaatst op 28 december 2016 19:05 en 28 keer bekeken

Redone 28 dec 2016 19:13 Hoi Suus, fijn dat het goed gaat, ik zou zeggen "houden zo". en ik wens jullie ook een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2017!!!

Groetjes Ria



Gribou---Greet 28 dec 2016 19:13 Ik wens jou en allen die je dierbaar zijn ook een gelukkig en voorspoedig 2017 .

succes met je goede voornemen

groetjes Greet