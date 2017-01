Zo gaat dat .......

Anderhalve week geleden werd jij, oudste kleinzoon, 8 jaar. Het was een gezellig feestje, terwijl een verjaardag, zo snel na de feestdagen, nooit zo leuk is als je klein bent. Ik hoop dat we nog vaak samen " in een deuk " kunnen liggen om die flauwe filmpjes, waar alleen jij en ik de humor van inzien. Jij leest mij nu ook voor en samen genieten we van de meest maffe verhalen uit jouw leuke boeken. Voor jou, groep vierganger, is de wereld gelukkig nog zorgeloos, je bent nu weer plan om met een vriendje te trouwen in plaats van met een vriendinnetje, terwijl de meisjes je bijna allemaal heel leuk vinden, maar ook dat moet kunnen, toch ?

Gek genoeg geloofde je nog heilig in Sinterklaas, want een paashaas die eieren rondbrengt en een kerstman die door de lucht vliegt met rendieren " kan toch echt niet, oma ", maar dat de sint op de daken kan lopen op zijn schimmel n.b. !" dat bestaat echt wel " !!! Laten we dat maar zo houden, volgend jaar is het geloof sowieso voorbij, want dan worden er surprises gemaakt in de klas en ook verteld, als het nog nodig is dan nog, dat hij echt niet bestaat. Ik hoop niet dat jij daar net zo kapot van bent als ik, eeuwen geleden. Ik herinner me niet heel veel uit mijn jeugd, maar dat moment zal ik nooit vergeten, terwijl ik " in de broek scheet van angst", niet alleen naar de w.c. durfde en al helemaal niet buiten naar het kolenhok, was het een schok die ik lang heb moeten verwerken, ik wilde dat gewoon niet waarhebben ! Overigens denk ik dat dat bij jou hetzelfde is, ik zag en hoorde af en toe de twijfel en toch ....

Wat we ook gemeen hebben is de overwinning van de angst voor jullie viervoeter. We durven nu met haar te spelen, haar aan te halen en naar binnen te lopen zonder eerst angstig voor de deur te roepen " waar is de hond, hou haar vast" ! We zijn er ook allebei even trots op en hebben veel aan elkaar gehad in het delen van onze angst !! ik hoop dat je nog heel veel onbezorgde leuke jaren voor de boeg hebt en ben blij om jouw oma te mogen zijn !!!