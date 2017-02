Winterpret ........







De afgelopen tijd was het ideaal weer om te wandelen, om naar de dierentuin te gaan en naar de resultaten te kijken van het " icecarven". Het leverde prachtige plaatjes op en daar wil ik jullie toch even van mee laten genieten. Hopelijk wordt het komende week weer lekker onder nul met flink wat zon, zodat we er weer op uit kunnen. Dieren zien spelen op het ijs heeft echt wel zijn charme, ze waren nog klein en dus heel speels. Het wandelen heeft zijn effect wel gehad, ik heb een dexascan ( botmeting) laten maken en de wervels in mijn rug zijn flink verbeterd. Ik krijg natuurlijk ook een injectie een keer per half jaar, dus ik ga er maar vanuit dat die combi eindelijk zijn vruchten af begint te werpen. yeah !!!