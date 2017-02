Winterpret

Andere artikelen







Dit wordt de tweede poging, de foto's bij het eerste verhaal stonden er niet goed op. Daarop heb ik het hele artikel verwijderd. Vanwege het lekkere weer ( " mijn weer " dus vriezen en zon) hebben we de laatste weken veel gewandeld. Niet alleen in " de hogere delen van Zuid - Limburg, waar de sneeuw lekker lang bleef liggen, ook in de dierentuin waar de jonge dieren zichtbaar genoten van spelen op het ijs. Op de markt stonden de resultaten van het " ice- carving evenement " en doordat het bleef vriezen, konden we nog lang genieten van o.a. de clown en " d'r Joep". Onze kleinkinderen hebben nog niet vaak kunnen genieten van sneeuw en hebben de laatste twee dagen eindelijk een mini sneeuwpopje kunnen maken ( in Zeeland) en op de slee gezeten ( in Utrecht). Voor hen mag dat veel vaker gebeuren en de winter is nog niet helemaal voorbij, dus wie weet..... Ik hoop dat het plaatsen van de foto's nu wel goed gelukt is, omdat ik het op een andere manier heb gedaan. We wandelen nog wel wat door voorlopig, als het " mijn weer" blijft en wie weet komt er nog een vervolg. Dat het gezond is staat buiten kijf, ik heb een dexascan ( botmeting ) laten maken en het verschil met een paar jaar geleden is duidelijk. Gemiddeld genomen geen osteoporose meer maar osteopenie !! Ik neem natuurlijk ook trouw mijn calciumtabletten en krijg eens per half jaar een ' prolia injectie " maar ik denk en hoop dat het de combinatie is die ervoor zorgde dat het zo verbeterd is !! Mijn ruggewervels, die er het slechtst aan toe waren, zullen me dankbaar zijn of klinkt dit heel gek ? wordt vervolgd......

























Gribou---Greet 12 feb 2017 17:26 De prachtige foto's staan er goed op behalve de laatste , dat is voor de verandering eens de wereld op z'n kop

Koud werk lijkt me om die ijssculpturen te maken , maar het resultaat is prachtig om te zien .

Fijn Suus dat het geen osteoporose meer is maar osteopenie, hoop voor je dat deze verbetering doorzet .

Sneeuw vrij is het hier in het noorden , geniet van de sneeuw en het ijs in het zuiden

groet Greet