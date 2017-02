Vijf jaar ....alaaf !!!

Vandaag wordt jongste kleinzoon vijf jaar ! Zondag vieren we dat hier, omdat er een invasie komt om carnavalsoptochten te kijken en we zo twee vliegen in een klap kunnen slaan. We hebben je een kaart gestuurd waarin staat dat je lekker eigenwijs mag zijn, omdat je vandaag jarig bent. Jij bent dat eigenlijk al vanaf dat je geboren bent en dat is heerlijk om mee te mogen maken. Jij bent een durfal, ziet geen gevaar en in tegenstelling tot je oudere broer ben jij bijna overal voor in !! Je zit vaak onder de schrammen en blauwe plekken, maar jouw lijfspreuk is " geeft niks " en als we vragen hoe je eraan komt " geen idee " !!

Nee is bij jou nee en al beloven ze je gouden bergen en gaat iedereen op zijn kop staan, het blijft nee.

We kunnen het prima vinden en ook voor jou geldt dat ik supertrots op je ben en blij dat ik jouw oma mag zijn. Met " gekke bekken trekken" win jij, maar ons gevoel voor humor is hetzelfde. Die " eigenwijzigheid " heb je van ....... je opa natuurlijk :-) dat zit in je genen, kun je niets aan doen !! En ook daar kun je heel goed mee terecht komen in de grote mensenwereld !!

Iedereen die carnaval gaat vieren wens ik gezellige dagen toe en ik hoop dat het tijdens de optochten een beetje droog mag blijven, zo zielig als dat " in het water valt ". De wafels zijn gebakken, de haringsalade wordt morgen gemaakt. Rest nog nonnenvotten in huis halen, de bedden opmaken en het huis een beetje kind- en hondproof " inrichten. We verheugen ons erop !!!



ALAAF ALAAF ALAAF !!!!